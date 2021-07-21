НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Экс-советник президента Молдавии в прямом эфире избил бывшего замглавы МВД до потери сознания

Косовану, получившему несколько ударов кулаком, потребовалась помощь врачей. В итоге мужчины всё же уладили разногласия.

21 июля, 13:23

Фото © Jurnal TV

В Молдавии бывшие чиновники подрались в прямом эфире. Видео © Jurnal TV

В прямом эфире молдавского телеканала Jurnal TV состоялся внезапный бой между бывшим советником президента Сергеем Тофилатом и экс-заместителем главы МВД Геннадием Косованом. Полная запись потасовки опубликована на ютуб-канале медиаресурса.

Во время обсуждения мужчины перешли на личности. В итоге Косован обозвал Тофилата "недоноском", вылил на него стакан воды и получил в ответ несколько ударов кулаком. Он потерял сознание, мужчине пришлось вызывать врачей. В конце концов они уладили конфликт, ведущий передачи Дмитрий Мишин опубликовал фотографию, как мужчины пожимают друг другу руки.

"Всё в порядке! Мужчины преодолели ситуацию! Вместе!" — написал Мишин.

"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи

"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи

Ранее Лайф сообщал, что в подмосковной Апрелевке около 20 мигрантов устроили разборки со стрельбой и дракой прямо во дворе жилого дома.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Угрозы прозападного дрейфа усилятся": Эксперт рассказал, как выборы в Молдавии отразятся на отношениях с РФ

12 июля, 10:07

В Подмосковье толпа мигрантов устроила разборки со стрельбой во дворе жилого дома

вчера в 13:11

В Сеть утекли личные данные волонтёров и покупателей билетов на ОИ в Японии

сегодня в 13:27

"Кто эту чушь будет смотреть?": Фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык

сегодня в 13:43

АвтоВАЗ пообещал привитым от ковида россиянам скидки на ТО и запчасти для Lada

сегодня в 13:38

Новости партнеров

Layer 1