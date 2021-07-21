Экс-советник президента Молдавии в прямом эфире избил бывшего замглавы МВД до потери сознания
Косовану, получившему несколько ударов кулаком, потребовалась помощь врачей. В итоге мужчины всё же уладили разногласия.
Фото © Jurnal TV
В Молдавии бывшие чиновники подрались в прямом эфире. Видео © Jurnal TV
В прямом эфире молдавского телеканала Jurnal TV состоялся внезапный бой между бывшим советником президента Сергеем Тофилатом и экс-заместителем главы МВД Геннадием Косованом. Полная запись потасовки опубликована на ютуб-канале медиаресурса.
Во время обсуждения мужчины перешли на личности. В итоге Косован обозвал Тофилата "недоноском", вылил на него стакан воды и получил в ответ несколько ударов кулаком. Он потерял сознание, мужчине пришлось вызывать врачей. В конце концов они уладили конфликт, ведущий передачи Дмитрий Мишин опубликовал фотографию, как мужчины пожимают друг другу руки.
"Всё в порядке! Мужчины преодолели ситуацию! Вместе!" — написал Мишин.
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