Экс-советник президента Молдавии в прямом эфире избил бывшего замглавы МВД до потери сознания

В прямом эфире молдавского телеканала Jurnal TV состоялся внезапный бой между бывшим советником президента Сергеем Тофилатом и экс-заместителем главы МВД Геннадием Косованом. Полная запись потасовки опубликована на ютуб-канале медиаресурса.

Во время обсуждения мужчины перешли на личности. В итоге Косован обозвал Тофилата "недоноском", вылил на него стакан воды и получил в ответ несколько ударов кулаком. Он потерял сознание, мужчине пришлось вызывать врачей. В конце концов они уладили конфликт, ведущий передачи Дмитрий Мишин опубликовал фотографию, как мужчины пожимают друг другу руки.