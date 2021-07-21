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"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи

Сейчас СУ СК РФ по Ленинградской области проводит проверку, в результате которой будет решено, заводить уголовное дело или нет.

21 июля, 09:07

Фото © Instagram / knyaginya

На днях бывшая жена Стаса Пьехи — Наталья Горчакова — поделилась в "Инстаграме" непростой историей о том, как их семейный отдых в пригороде завершился в больнице. На её ребёнка напала супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова, которая заселилась в соседний коттедж с тремя детьми. Женщина набросилась на маленького Петю из-за порванного бассейна, в результате чего ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и гематомы по всему телу.

Видео © Instagram / knyaginya

Наталье удалось заснять признание супруги бывшего спортсмена в том, что она нанесла побои её сыну. Женщина схватила мальчика за руку и швырнула на землю. Пролетев пару метров, он упал, сильно ударившись головой. Маме Натальи — бабушке Пети — тоже досталось, она получила несколько ударов в шею и голову, а из-за того что она пыталась закрываться рукой, та отнялась от приложенной силы супруги арбитра.

Фото © Instagram / knyaginya и rfs.ru / Константин Рыбин

Фото © Instagram / knyaginya и rfs.ru / Константин Рыбин

Итак, я за своего ребёнка ударю кого угодно! Мои дети неприкосновенны!

Супруга арбитра Владислава Безбородова

Фото © Instagram / knyaginya

Фото © Instagram / knyaginya

Сейчас семилетний мальчик находится в больнице с серьёзными травмами, его состояние ухудшилось — подозревают сильное сотрясение мозга. Сама же супруга арбитра заявила прибывшим полицейским, что ей во время драки сломали позвоночник, однако в видео Натальи она довольно бодро передвигается по двору. Сейчас СУ СК РФ по Ленинградской области проводит проверку, в результате которой будет решено, заводить уголовное дело или нет. Владислав Безбородов — авторитетный футбольный арбитр, включён в пятерку лучших судей по версии КФА. В прошлом он сам играл нападающим за "Зенит", "Динамо" и другие футбольные клубы.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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