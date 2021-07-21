"За своего ребёнка ударю кого угодно": Жена футбольного арбитра, бросаясь на камеру, рассказала, как напала на сына Стаса Пьехи

Сейчас СУ СК РФ по Ленинградской области проводит проверку, в результате которой будет решено, заводить уголовное дело или нет.