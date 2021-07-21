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Состояние избитого сына Стаса Пьехи ухудшилось

Ранее мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга.

21 июля, 05:50
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMuBBYOnDym/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wolfieha</a></p>

Фото © Instagram / wolfieha

Состояние семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи, которого избила супруга футбольного арбитра, ухудшилось. Об этом рассказала мама мальчика, экс-супруга артиста Наталия Горчакова. По её словам, у ребёнка кружится голова и его тошнит.

"Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось", — рассказала она в сториз в "Инстаграме".

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Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом. Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сторона защиты принципиально намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь женщину к ответственности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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