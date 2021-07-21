Состояние избитого сына Стаса Пьехи ухудшилось

Состояние семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи, которого избила супруга футбольного арбитра, ухудшилось. Об этом рассказала мама мальчика, экс-супруга артиста Наталия Горчакова. По её словам, у ребёнка кружится голова и его тошнит.

"Вчера вечером немного отпустило, а наутро состояние ухудшилось", — рассказала она в сториз в "Инстаграме".