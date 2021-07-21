СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2"

Официальные лица США призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящей сделки с Германией по поводу "Северного потока – 2". По данным Politico, переговоры между ФРГ и Америкой и так напряжённые.

Отмечается, что информацию о просьбе в отношении Киева не выражать недовольство подтвердили четыре человека, которые близки к переговорному процессу по "Северному потоку – 2". Они подчёркивают, что Украине прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

Источники издания, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в свою очередь заявили, что, по мнению Киева, санкции США всё ещё могли бы остановить завершение строительства газопровода. Politico отмечает, что давление Вашингтона с целью убедить Незалежную не высказывать критику в адрес договорённостей встретит серьёзное сопротивление.