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СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики сделки по "Северному потоку – 2"

Отмечается, что Киеву прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

21 июля, 05:07
<p>Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov</p>

Фото © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Официальные лица США призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящей сделки с Германией по поводу "Северного потока – 2". По данным Politico, переговоры между ФРГ и Америкой и так напряжённые.

Отмечается, что информацию о просьбе в отношении Киева не выражать недовольство подтвердили четыре человека, которые близки к переговорному процессу по "Северному потоку – 2". Они подчёркивают, что Украине прямо указали на неприемлемость публичных выступлений, которые могут нанести ущерб американо-украинским отношениям.

Американский сенатор заявил, что сделка по "Северному потоку – 2" станет катастрофой для США

Американский сенатор заявил, что сделка по "Северному потоку – 2" станет катастрофой для США

Источники издания, близкие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в свою очередь заявили, что, по мнению Киева, санкции США всё ещё могли бы остановить завершение строительства газопровода. Politico отмечает, что давление Вашингтона с целью убедить Незалежную не высказывать критику в адрес договорённостей встретит серьёзное сопротивление.

Ранее Лайф сообщал, что Bloomberg выяснил детали сделки между США и Германией по "Северному потоку – 2". Берлин намерен способствовать продлению не менее чем на десять лет договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины, они истекают в 2024 году.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока – 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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