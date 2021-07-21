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Жителей европейской части России предупредили о резком снижении температуры

В центре региона не ожидается осадков до конца недели. Тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.

21 июля, 04:25
<p>Фото © mos.ru</p>

Фото © mos.ru

Температура ниже нормы к выходным опустится в европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы", — уточнил синоптик в беседе с РИА "Новости".

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании в июле

Синоптик предупредил москвичей о резком похолодании в июле

При этом он добавил, что в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели. Тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.

Ранее Вильфанд рассказал, чем обернётся резкое похолодание в Москве. Он отметил, что циркуляция воздуха сейчас будет происходить не резко, а постепенно.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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