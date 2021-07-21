Жителей европейской части России предупредили о резком снижении температуры
В центре региона не ожидается осадков до конца недели. Тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.
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Температура ниже нормы к выходным опустится в европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Центральном Черноземье на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы", — уточнил синоптик в беседе с РИА "Новости".
При этом он добавил, что в центре европейской части страны не ожидается осадков до конца недели. Тем не менее на юге ЦФО могут произойти опасные природные явления.
Ранее Вильфанд рассказал, чем обернётся резкое похолодание в Москве. Он отметил, что циркуляция воздуха сейчас будет происходить не резко, а постепенно.
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