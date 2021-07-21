Вильфанд рассказал, чем обернётся резкое похолодание в Москве
Он отметил, что циркуляция воздуха сейчас будет происходить не резко, а постепенно.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Опасные погодные явления не произойдут из-за резкого похолодания в Московском регионе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что сейчас циркуляция воздуха будет происходить не резко, а постепенно. Вильфанд подчеркнул, что если бы этот процесс происходил чуть быстрее, то риски возникновения опасных явлений были бы велики. Поясняя этот процесс, руководитель Гидрометцентра добавил, что Западная Европа и Европейская Россия отличались всё это время разными областями высокого давления: первая находилась в ложбине, а в РФ присутствовал гребень.
"Такая структура была от Атлантики до Енисея", — добавил Вильфанд.
Ранее Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России. Он рассказывал, что существенно температура начнёт снижаться уже в среду, а в четверг столбики термометров могут опуститься до 17 градусов тепла.
Комментариев: 0