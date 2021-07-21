Вильфанд рассказал, чем обернётся резкое похолодание в Москве

Он отметил, что сейчас циркуляция воздуха будет происходить не резко, а постепенно. Вильфанд подчеркнул, что если бы этот процесс происходил чуть быстрее, то риски возникновения опасных явлений были бы велики. Поясняя этот процесс, руководитель Гидрометцентра добавил, что Западная Европа и Европейская Россия отличались всё это время разными областями высокого давления: первая находилась в ложбине, а в РФ присутствовал гребень.