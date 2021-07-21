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Вильфанд рассказал, чем обернётся резкое похолодание в Москве

Он отметил, что циркуляция воздуха сейчас будет происходить не резко, а постепенно.

21 июля, 01:14
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Опасные погодные явления не произойдут из-за резкого похолодания в Московском регионе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что сейчас циркуляция воздуха будет происходить не резко, а постепенно. Вильфанд подчеркнул, что если бы этот процесс происходил чуть быстрее, то риски возникновения опасных явлений были бы велики. Поясняя этот процесс, руководитель Гидрометцентра добавил, что Западная Европа и Европейская Россия отличались всё это время разными областями высокого давления: первая находилась в ложбине, а в РФ присутствовал гребень.

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"Такая структура была от Атлантики до Енисея", — добавил Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил о резком похолодании в центре Европейской России. Он рассказывал, что существенно температура начнёт снижаться уже в среду, а в четверг столбики термометров могут опуститься до 17 градусов тепла.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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