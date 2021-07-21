Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым за год
Сенатор отметил, что относиться к словам украинских политиков серьёзно не стоит. Тем более что "Крым они возвращают ежегодно".
Алексей Пушков. Фото © Telegram / Алексей Пушков
Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над непонятным заявлением экс-президента Украины Петра Порошенко, который пообещал "вернуть Крым домой" за год. Сенатор отметил, что политик не объяснил, каким способом и почему именно за такой промежуток времени планирует отобрать полуостров у России.
"Порошенко пообещал через год вернуть Крым. Каким путём, почему через год — не сообщил. К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьёзно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем", — написал парламентарий в своём аккаунте в "Твиттере".
Ранее Лайф сообщал, что Порошенко, обращаясь к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам, пообещал "отобрать Крым" у России за год.
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