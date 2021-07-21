Пушков высмеял обещание Порошенко отобрать Крым за год

Член Совета Федерации Алексей Пушков посмеялся над непонятным заявлением экс-президента Украины Петра Порошенко, который пообещал "вернуть Крым домой" за год. Сенатор отметил, что политик не объяснил, каким способом и почему именно за такой промежуток времени планирует отобрать полуостров у России.

"Порошенко пообещал через год вернуть Крым. Каким путём, почему через год — не сообщил. К заявлениям киевских политиков нельзя относиться серьёзно. В основном они просто болтают: то ежегодно Крым "возвращают", то меняют Запад на Китай, то водружают флаг Украины над Севастополем", — написал парламентарий в своём аккаунте в "Твиттере".