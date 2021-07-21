Предвыборные хлопоты: Как Порошенко собрался за год вернуть Крым Пётр Порошенко готовится к президентским выборам и очередному "майдану", который может вспыхнуть уже осенью. Для этого он остаётся в медийной повестке, используя любые резонансные поводы. 20 июля, 21:40 Фото © Hennadii Minchenko / Ukrinform / Barcroft Media via Getty Images

Порошенко, ранее занимавший должность президента Украины, в своём блоге в Facebook пообещал вернуть Крым Украине уже в следующем году.

— Считаю, что совместными усилиями мы обязательно победим агрессора и вернём Крым домой. И скоро в украинском Крыму коренные крымские татары будут свободно праздновать Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина! — пишет Порошенко.

Как полагает публицист Александр Роджерс, причиной для данного высказывания является желание Порошенко вернуться в большую политику.

— Возвращать, конечно, он ничего не собирается, у него пять лет было, чтобы окончить войну, вернуть Крым, победить олигархов, в итоге ничего из этого он не выполнил. При этом на сегодняшний день, когда Зеленский мечется в истерике и боится, что американцы его сольют, у Порошенко появляются шансы. Арсена Авакова очень демонстративно сняли с поста, очевидно, чтобы будущий "Майдан" его не затронул, вот Порошенко различными высказываниями и пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, — отметил эксперт.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

При этом украинская агентура в Крыму осталась и продолжает работать против России, полагает политолог Сергей Веселовский. На полуострове много представителей этнических и религиозных структур, которые скрываются и работают на Украину, такие люди есть и в государственных структурах, и даже на Черноморском флоте.

— Тут важный момент — Аваков, которого недавно сняли с поста, курировал украинских националистов, сейчас он перестанет их сдерживать. Вариант, что осенью случится госпереворот, как в 2014 году, крайне велик. То есть они снимут президента с помощью боевиков, а Порошенко выступит из-за спины, доказывая американцам, что он лучший, делайте ставку на него. В условиях, когда идёт подготовка к силовому свержению действующего президента Украины, риторика Петра Порошенко крайне уместна. Чем больше он сможет нанести вред России, тем больше вероятности, что американцы поддержат именно его, — подчеркнул Веселовский.

Пётр Порошенко почти на 100% будет участвовать в следующих выборах президента Украины, полагает политолог Марат Баширов.

— У него есть все шансы занять этот пост второй раз, и связаны они с тем, что Зеленский не выполнил ни одно из своих обещаний. А значит, и выдвигаться на пост он будет в рамках полемики с Зеленским. Он ведь обещал, но так и не остановил войну, не отстранил олигархов, ничего не сделал для снижения тарифов. Все думали, что Владимир Александрович — это тот самый президент из телесериала, а оказалось не так. Более того, Порошенко теперь сможет ещё и говорить, что действующий президент не сумел остановить "Северный поток – 2", не воспрепятствовал его строительству. Так что, я думаю, дальше будет ещё жарче, — сказал Марат Баширов.

Напомним, Пётр Порошенко стал президентом Украины в июне 2014 года, в самый разгар войны в Донбассе. За время своего правления Порошенко не только не остановил военные действия, но и активно саботировал Минские соглашения, которые должны были покончить с войной и которые он сам же и подписал. После прихода к власти Зеленского против экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, однако ни одно из них в настоящее время не дошло до суда.

Авторы Никита Юрченко