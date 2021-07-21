В "Векторе" предупредили россиян о новой опасной болезни — оспе обезьян

В мире растёт количество случаев оспы обезьян, выявляемых у человека, кроме того, вирус может распространяться и дальше. Из-за этого данное заболевание является одним из приоритетных для наблюдения, рассказали в государственном научном центре "Вектор".

Как отмечают учёные, в Африке оспа обезьян затронула 11 стран, в последние годы участились случаи завоза вируса на другие континенты. Так, три случая были зафиксированы в Великобритании в 2021 году и три — в 2018 году, по одному — в Сингапуре в 2019 году и в Израиле в 2018 году. Кроме того, на прошлой неделе болезнь подтвердили у американца, недавно вернувшегося из Нигерии.

"Видимый рост количества случаев заболевания людей оспой обезьян на обширной территории, наблюдаемый в последнее время, потенциальная возможность дальнейшего распространения и отсутствие надёжного эпиднадзора за болезнью делают её одним из приоритетных для наблюдения заболеваний", — цитирует РИА "Новости" сообщение "Вектора".

Основные переносчики инфекции — грызуны и приматы, также возможна ограниченная передача от человека человеку воздушно-капельным путём при тесном контакте или при контакте с биологическими жидкостями, язвами, одеждой, постельным бельём.

Оспа обезьян начинает проявляться головной и мышечной болью, температурой, а в течение одного-трёх дней на коже появляются характерные высыпания.