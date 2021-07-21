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СК начал проверку после избиения сына Стаса Пьехи

Ранее мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга.

21 июля, 07:20
<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CMuBBYOnDym/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wolfieha</a></p>

Фото © instagram/wolfieha

По факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи следователи проводят проверку. Об этом Лайфу рассказали в СУ СКР по Ленинградской области.

Состояние избитого сына Стаса Пьехи ухудшилось

Состояние избитого сына Стаса Пьехи ухудшилось

Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом.

Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сторона защиты принципиально намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь женщину к ответственности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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