СК начал проверку после избиения сына Стаса Пьехи
Ранее мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга.
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По факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи следователи проводят проверку. Об этом Лайфу рассказали в СУ СКР по Ленинградской области.
Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом.
Как рассказал Лайфу адвокат Сергей Жорин, мальчику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, на теле остались гематомы, есть подозрение на сотрясение мозга. Сторона защиты принципиально намерена добиться возбуждения уголовного дела и привлечь женщину к ответственности.
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