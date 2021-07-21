СК начал проверку после избиения сына Стаса Пьехи

По факту избиения семилетнего сына российского певца Стаса Пьехи следователи проводят проверку. Об этом Лайфу рассказали в СУ СКР по Ленинградской области.

Напомним, накануне жену футбольного арбитра Владислава Безбородова обвинили в избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Инцидент произошёл в коттеджном посёлке под Санкт-Петербургом.