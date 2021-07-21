Российский кутюрье Валентин Юдашкин заявил, что задумывается о преемнике, который встанет во главе его дома моды. Модельер планирует найти человека, который продолжит его дело. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

"Мы все уходим, и я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдёт дальше. Думаю, если увидел бы сейчас такого человека, я бы его взял и стал бы готовить", — заявил Юдашкин в шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

Кутюрье назвал качества, которыми должен обладать его преемник: это должен быть профессионал, умеющий думать, рисовать, уважать компанию и всё, что было создано до него. Кроме того, такой человек должен понимать, что мода — это не тусовки.

А ранее Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей борьбе с онкологией. Около пяти лет назад у модельера выявили рак почки, который стал очагом для других метастазов. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.