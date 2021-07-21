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"Мы все уходим": Валентин Юдашкин сделал заявление о преемнике

Человек, который "подхватит знамя", должен уважать дом моды и всё, что было создано до него, отметил модельер.

21 июля, 06:57
<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CQqaUoPLcTd/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vyudashkin</a></p>

Фото © Instagram/vyudashkin

Российский кутюрье Валентин Юдашкин заявил, что задумывается о преемнике, который встанет во главе его дома моды. Модельер планирует найти человека, который продолжит его дело. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

"Мы все уходим, и я к этому отлично отношусь. Но надо найти того, кто подхватит знамя и пойдёт дальше. Думаю, если увидел бы сейчас такого человека, я бы его взял и стал бы готовить", — заявил Юдашкин в шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube.

Кутюрье назвал качества, которыми должен обладать его преемник: это должен быть профессионал, умеющий думать, рисовать, уважать компанию и всё, что было создано до него. Кроме того, такой человек должен понимать, что мода — это не тусовки.

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А ранее Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей борьбе с онкологией. Около пяти лет назад у модельера выявили рак почки, который стал очагом для других метастазов. Родственники кутюрье спокойно восприняли известие о его болезни, а он сам продолжал работать. После курса лечения он теперь регулярно занимается здоровьем.

Валентин Юдашкин родился 14 октября 1963 года в небольшом подмосковном посёлке Баковка. Страсть к не совсем мужскому занятию — моделированию одежды — проявилась у него ещё в школьные годы. В раннем детстве у него обнаружился талант к рисованию, которому он предпочитал любые другие занятия. О том, как мальчик из Подмосковья вырос и стал знаменитым кутюрье, читайте на uznayvse.ru.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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