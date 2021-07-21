В Думе призвали разобраться с начислением детских пособий для родителей, получающих алименты

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала урегулировать вопрос начисления детских пособий для родителей, которые получают алименты. Об этом говорится в её письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Депутат пояснила, что, согласно постановлению от 1 июля, на ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет имеет право один из родителей, получающий алименты на основании судебного решения. Соответственно, если у родителя нет судебного постановления, а алименты он получает на основании нотариально заверенного соглашения, он автоматически лишается права на выплаты. По словам Бессараб, направленный из Минтруда ответ не разъясняет ущемления прав граждан.

"На основании изложенного прошу вас рассмотреть правомерность внесения изменения в указанное постановление", — приводит RT текст обращения.