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В Думе призвали разобраться с начислением детских пособий для родителей, получающих алименты

По мнению депутата Светланы Бессараб, данный вопрос требует законодательного урегулирования, так как сейчас часть граждан автоматически лишается права на выплаты.

21 июля, 06:39
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала урегулировать вопрос начисления детских пособий для родителей, которые получают алименты. Об этом говорится в её письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

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Депутат пояснила, что, согласно постановлению от 1 июля, на ежемесячные выплаты на ребёнка в возрасте от восьми до 17 лет имеет право один из родителей, получающий алименты на основании судебного решения. Соответственно, если у родителя нет судебного постановления, а алименты он получает на основании нотариально заверенного соглашения, он автоматически лишается права на выплаты. По словам Бессараб, направленный из Минтруда ответ не разъясняет ущемления прав граждан.

"На основании изложенного прошу вас рассмотреть правомерность внесения изменения в указанное постановление", — приводит RT текст обращения.

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Ранее Лайф сообщал, что кабмин выделил более 46 миллиардов рублей на новые пособия беременным и родителям-одиночкам. Специальные выплаты вводятся в России с 1 июля по поручению президента. Так, в частности, будущие мамы до рождения ребёнка каждый месяц будут получать около 6,3 тысячи рублей — на эти цели будет направлено более 10 млрд рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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