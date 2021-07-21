Ставропольский таксист рассказал о взятках в местной ГИБДД. Видео © Телеканал "Звезда"

Таксист из Ставропольского края, где вчера задержали главу УГИБДД Алексея Сафонова, рассказал, что в регионе уже давно устоялась так называемая такса для подкупа сотрудников Госавтоинспекции. Интервью с водителем опубликовал телеканал "Звезда".

"Не хочешь, чтобы тебе штраф выписали, можно разбираться на месте. Всё это делается на улице, не на камеру, тихо", — разоткровенничался автомобилист.

По его словам, откупиться запросто можно даже за самые грубые нарушения ПДД, предусматривающие лишение водительских прав. Так, например, за езду в нетрезвом виде придётся раскошелиться.

"Отдаёшь 30 тысяч — и езжай дальше", — пояснил водитель.