"Отдаёшь 30 тысяч — и езжай дальше": Ставропольский таксист рассказал о коррупции в местной ГИБДД
По словам водителя, откупиться запросто можно даже за самые грубые нарушения ПДД, предусматривающие лишение водительских прав.
Ставропольский таксист рассказал о взятках в местной ГИБДД. Видео © Телеканал "Звезда"
Таксист из Ставропольского края, где вчера задержали главу УГИБДД Алексея Сафонова, рассказал, что в регионе уже давно устоялась так называемая такса для подкупа сотрудников Госавтоинспекции. Интервью с водителем опубликовал телеканал "Звезда".
"Не хочешь, чтобы тебе штраф выписали, можно разбираться на месте. Всё это делается на улице, не на камеру, тихо", — разоткровенничался автомобилист.
По его словам, откупиться запросто можно даже за самые грубые нарушения ПДД, предусматривающие лишение водительских прав. Так, например, за езду в нетрезвом виде придётся раскошелиться.
"Отдаёшь 30 тысяч — и езжай дальше", — пояснил водитель.
Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.
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