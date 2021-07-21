НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Отдаёшь 30 тысяч — и езжай дальше": Ставропольский таксист рассказал о коррупции в местной ГИБДД

По словам водителя, откупиться запросто можно даже за самые грубые нарушения ПДД, предусматривающие лишение водительских прав.

21 июля, 07:00

Ставропольский таксист рассказал о взятках в местной ГИБДД. Видео © Телеканал "Звезда"

Таксист из Ставропольского края, где вчера задержали главу УГИБДД Алексея Сафонова, рассказал, что в регионе уже давно устоялась так называемая такса для подкупа сотрудников Госавтоинспекции. Интервью с водителем опубликовал телеканал "Звезда".

"Не хочешь, чтобы тебе штраф выписали, можно разбираться на месте. Всё это делается на улице, не на камеру, тихо", — разоткровенничался автомобилист.

Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

По его словам, откупиться запросто можно даже за самые грубые нарушения ПДД, предусматривающие лишение водительских прав. Так, например, за езду в нетрезвом виде придётся раскошелиться.

"Отдаёшь 30 тысяч — и езжай дальше", — пояснил водитель.

Царь-инспекторы: Откуда у ставропольских гаишников золотые унитазы

Царь-инспекторы: Откуда у ставропольских гаишников золотые унитазы

Напомним, утром 20 июля стало известно о задержании Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Появились новые кадры из "золотого дворца" задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

вчера в 19:58

"Пытается казаться, а не быть": Психолог разглядела "комплекс Наполеона" у задержанного главы УГИБДД по Ставрополью

вчера в 12:51

В Башкирии ураган обрушил крышу на девочку-подростка

сегодня в 06:22

В Москве анонимы разом "заминировали" 12 судов

сегодня в 07:42

СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата

сегодня в 07:36

Новости партнеров

Layer 1