В Минздраве допустили выход регионов России на плато по коронавирусу через две недели

Российские регионы могут выйти на плато по коронавирусу через 14 дней. Такое предположение в беседе с Ura.ru высказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев.

"Москва прошла пик заболеваемости ковидом две недели назад, следовательно, мы ожидаем, что где-то через 14 дней и регионы РФ пройдут этот пик. Прогнозировать сложно, так как всё меняется каждый день, но мы будем на это надеяться", — сказал Токарев.

При этом специалист отметил, что в каждом регионе могут быть свои мутации CoViD-19, а "региональная специфичность даёт существенный вклад в общую картину заболеваемости". По этой причине точное развитие событий сейчас прогнозировать непросто. В то же время он подчеркнул, что достижение некой стабильности с отсутствием резких скачков количества заражений не является поводом для расслабления.

"Если после выхода на плато происходит снижение заболеваемости и волну вируса отводит, то это прекрасно. Но если плато затягивается и ежедневный прирост составляет по 500 случаев, то это очень существенно. Такие цифры не должны расслаблять", — подытожил Токарев.

Вместе с тем начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с агентством сообщил, что в самое ближайшее время в стране должно начаться снижение уровня заражённых коронавирусом, однако передышка, по его словам, будет недолгой.

"Я думаю, что через некоторое время начнётся снижение, но вопрос, как надолго, потому что в стране, к сожалению, плохо запустилась процедура вакцинации. Это однозначно произойдёт, поскольку каждый появившийся вариант вируса проходит стадию подъёма, небольшого плато и постепенного снижения. Скорее всего, и сейчас будет так же, но осенью начнётся новый подъём", — пояснил Чепурнов.