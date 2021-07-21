Глава ВОЗ предупредил о появлении нового опасного штамма коронавируса

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предупредил об угрозе нового штамма коронавируса, который более опасен, чем вариант "дельта". Об этом он сообщил, выступая в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).

"Чем шире распространение, тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё более опасным, чем "дельта" вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернёмся в самое начало", — отметил глава ВОЗ.

По мнению Гебреисуса, пандемия коронавируса является испытанием, с которым мир не справляется. Остановить пандемию может только 70% вакцинации населения каждой страны. Гендиерктор ВОЗ призвал привить по крайней мере 10% населения к сентябрю этого года, 40% населения до конца этого года и 70% — к середине следующего года, в том числе, чтобы перезапустить мировую экономику. Он добавил, что к окончанию Олимпийских игр в Токио 8 августа, по прогнозам, в мире из-за коронавируса "умрёт больше 100 тысяч человек".