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В Альянсе турагентств оценили вероятность закрытия Крыма для туристов

На сегодняшний день на полуострове — большой поток отдыхающих. В АТА надеются, что провести отпуск в регионе удастся всем желающим.

21 июля, 11:50
<p>Фото © ТАСС / Алексей Павлишак </p>

Фото © ТАСС / Алексей Павлишак

В настоящее время не планируется закрывать Крым для туристов, однако такая мера возможна. Причём закрытие турсезона может произойти в любом регионе России в случае ухудшения эпидобстановки. Об этом в беседе с Лайфом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"[Глава Крыма] Аксёнов предполагает, что распространение коронавируса может достигнуть своего пика, тогда руководство республики примет такое решение. На сегодняшний день туристы отдыхают, в Крым идёт большой поток отдыхающих. Мы надеемся на то, что всё-таки благодаря мерам безопасности всем удастся отдохнуть", — отметила Осипова.

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Однако, по словам главы АТА, усугубление ситуации с ковидом может произойти в любом регионе России. Как только число вакцинированных россиян достигнет определённого уровня, можно будет говорить, что в РФ "пережили распространение коронавируса". Специалист посоветовала придерживаться всех необходимых мер безопасности перед организацией отдыха.

"На сегодняшний день я это вижу только через вакцинацию", — уточнила наша собеседница.

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Закрытие турсезона из-за ковида ранее не исключили и в Турции. Министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой отметил, что границы могут быть закрыты для туристов из-за угрожающего распространения коронавирусного штамма "дельта". При этом в посольстве республики опровергли информацию о вероятного закрытии границ.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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