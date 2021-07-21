В Альянсе турагентств оценили вероятность закрытия Крыма для туристов

В настоящее время не планируется закрывать Крым для туристов, однако такая мера возможна. Причём закрытие турсезона может произойти в любом регионе России в случае ухудшения эпидобстановки. Об этом в беседе с Лайфом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.

"[Глава Крыма] Аксёнов предполагает, что распространение коронавируса может достигнуть своего пика, тогда руководство республики примет такое решение. На сегодняшний день туристы отдыхают, в Крым идёт большой поток отдыхающих. Мы надеемся на то, что всё-таки благодаря мерам безопасности всем удастся отдохнуть", — отметила Осипова.

Однако, по словам главы АТА, усугубление ситуации с ковидом может произойти в любом регионе России. Как только число вакцинированных россиян достигнет определённого уровня, можно будет говорить, что в РФ "пережили распространение коронавируса". Специалист посоветовала придерживаться всех необходимых мер безопасности перед организацией отдыха.

"На сегодняшний день я это вижу только через вакцинацию", — уточнила наша собеседница.