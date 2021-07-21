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Памфилова назвала "подленьким" иск "Яблока" к ЦИК по видеонаблюдению на выборах

По её словам, трансляция с избирательных участков в Сеть в течение трёх суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей, а в целом по России — в ещё более круглую сумму.

21 июля, 11:49
<p>Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала абсурдным иск партии "Яблоко", который политсила подала в Верховный суд из-за принятого ЦИК порядка применения видеонаблюдения на выборах.

"Партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький", — отметила она на заседании.

Памфилова добавила, что трансляция с избирательных участков в Сеть в течение трёх суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей, а в целом по России — в ещё более круглую сумму.

"Представьте себе, миллиард для удовлетворения простого любопытства и диванных наблюдателей... Готовы ли наши избиратели, в том числе и "Яблока", пустить эти средства на виртуальный ветер", — сказала глава ЦИК.

На избирательных участках запретили рукопожатия и приём пищи

На избирательных участках запретили рукопожатия и приём пищи

При этом Памфилова напомнила, что видеотрансляция в этом году охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков, кроме того, ЦИК создаёт "максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов, общественников".

Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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