Памфилова назвала "подленьким" иск "Яблока" к ЦИК по видеонаблюдению на выборах
По её словам, трансляция с избирательных участков в Сеть в течение трёх суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей, а в целом по России — в ещё более круглую сумму.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала абсурдным иск партии "Яблоко", который политсила подала в Верховный суд из-за принятого ЦИК порядка применения видеонаблюдения на выборах.
"Партия "Яблоко" вчера подала иск к ЦИК России в Верховный суд РФ по поводу принятого порядка видеонаблюдения на выборах. Считаю, что иск не только абсурден, весьма безответственен и в какой-то степени подленький", — отметила она на заседании.
Памфилова добавила, что трансляция с избирательных участков в Сеть в течение трёх суток обошлась бы Москве почти в миллиард рублей, а в целом по России — в ещё более круглую сумму.
"Представьте себе, миллиард для удовлетворения простого любопытства и диванных наблюдателей... Готовы ли наши избиратели, в том числе и "Яблока", пустить эти средства на виртуальный ветер", — сказала глава ЦИК.
При этом Памфилова напомнила, что видеотрансляция в этом году охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков, кроме того, ЦИК создаёт "максимально благоприятные условия для наблюдателей от партий, кандидатов, общественников".
Выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы. В частности, девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний.
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