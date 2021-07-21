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Православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

Считается, что обращение с молитвой к иконе помогает в исцелении болезней, в помощи в учёбе и работе.

21 июля, 11:27
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

День Казанской иконы Божией Матери — один из наиболее популярных праздников, который православные отмечают 21 июля. Казанская икона — одна из самых почитаемых россиянами: у неё много точных копий, которые верующие считают чудотворными, кроме того, церковный календарь посвятил образу два праздника.

Православные вспоминают само обретение иконы, которое произошло 21 июля (по новому стилю) в 1579 году на пожарище в Казани. Там десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнём лик. По преданию, точное место святыни ей указала сама Богородица. Ещё один праздник отмечается в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Перед главным штурмом ополчение под предводительством Минина и Пожарского провело ночь в молитве перед найденным в Казани образом. Верующие считают, что именно Божья Матерь помогла русскому войску одержать победу.

Забрали золото и выбросили: из храма в Новой Москве украли чудотворную икону

Забрали золото и выбросили: из храма в Новой Москве украли чудотворную икону

Россия узнала об иконе благодаря царю Ивану Грозному. Он приказал на месте обретения построить женский Богородицкий монастырь, где первой насельницей стала Матрона. К иконе, которая хранилась в обители более 300 лет, ежегодно приезжали поклониться миллионы верующих. Но 12 июля 1904-го образ пропал. Жандармы подозревали в похищении шайку местных воров, но доказать это не удалось. С тех пор чудотворный образ так и не нашли, и его судьба до сих пор остаётся загадкой.

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Православные верят, что обращение с молитвой к Казанской иконе помогает в исцелении болезней. Также верующие молятся ей о помощи в учёбе и работе. Образ дарят тем, кто принял крещение. Считается, что он будет оберегать человека всю его жизнь.

Службы в день Казанской иконы отличаются от рядовых. Накануне праздника в храмах совершают всенощное бдение. Днём после литургии около образа звучат гимны и молитвы. Священнослужители надевают голубые "богородичные" одежды и вместе с верующими молятся перед святыней. Если храм посвящён этой иконе, вокруг него проходит крестный ход.

Так, сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в новоосвящённом соборе Казанской иконы Божией Матери. В обращении к верующим он назвал воссозданный храм памятником мужества и веры.

Ранее православные отмечали праздник Тихвинской иконы Божией Матери. Именно этот образ Владимир Путин в прошлом году подарил настоятелю Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга, где его крестили.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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