Православные верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери — один из наиболее популярных праздников, который православные отмечают 21 июля. Казанская икона — одна из самых почитаемых россиянами: у неё много точных копий, которые верующие считают чудотворными, кроме того, церковный календарь посвятил образу два праздника.

Православные вспоминают само обретение иконы, которое произошло 21 июля (по новому стилю) в 1579 году на пожарище в Казани. Там десятилетняя Матрона нашла не тронутый огнём лик. По преданию, точное место святыни ей указала сама Богородица. Ещё один праздник отмечается в честь освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. Перед главным штурмом ополчение под предводительством Минина и Пожарского провело ночь в молитве перед найденным в Казани образом. Верующие считают, что именно Божья Матерь помогла русскому войску одержать победу.

Россия узнала об иконе благодаря царю Ивану Грозному. Он приказал на месте обретения построить женский Богородицкий монастырь, где первой насельницей стала Матрона. К иконе, которая хранилась в обители более 300 лет, ежегодно приезжали поклониться миллионы верующих. Но 12 июля 1904-го образ пропал. Жандармы подозревали в похищении шайку местных воров, но доказать это не удалось. С тех пор чудотворный образ так и не нашли, и его судьба до сих пор остаётся загадкой.

Православные верят, что обращение с молитвой к Казанской иконе помогает в исцелении болезней. Также верующие молятся ей о помощи в учёбе и работе. Образ дарят тем, кто принял крещение. Считается, что он будет оберегать человека всю его жизнь.

Службы в день Казанской иконы отличаются от рядовых. Накануне праздника в храмах совершают всенощное бдение. Днём после литургии около образа звучат гимны и молитвы. Священнослужители надевают голубые "богородичные" одежды и вместе с верующими молятся перед святыней. Если храм посвящён этой иконе, вокруг него проходит крестный ход.

Так, сегодня Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в новоосвящённом соборе Казанской иконы Божией Матери. В обращении к верующим он назвал воссозданный храм памятником мужества и веры.