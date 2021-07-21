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В Москве по делу о торговле "суррогатными" младенцами задержали врача-репродуктолога

Официального обвинения кандидату медицинских наук предъявлено пока не было. Акушера-гинеколога допросили в качестве подозреваемой.

21 июля, 11:12
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Москве полиция в рамках уголовного дела о торговле "суррогатными" младенцами задержала врача-репродуктолога, акушера-гинеколога столичной клиники "Центр ЭКО" Алёну Дружинину. Представляющий интересы клиники адвокат Калой Ахильгов заявил в разговоре с ТАСС, что кандидату медицинских наук Дружининой обвинение пока не предъявлено.

"Следователи допросили Дружинину в качестве подозреваемой и задержали. Официальное обвинение ей на сегодняшнее утро не предъявлено. Подозреваемых и обвиняемых пока в деле больше нет", — сказал защитник.

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Адвокат не стал уточнять подробности уголовного дела, возбуждённого по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". При этом источник редакции рассказал, что дело врача Дружининой связано с обнаружением в июне 2020 года в одной из столичных квартир младенцев, рождённых по программе суррогатного материнства. Агентство пока не располагает официальными комментариями следственных органов.

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Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми", было задержано несколько человек.

Ранее Лайф писал, что бросившая дочь в хостеле москвичка пишет жалобы, требуя вернуть ребёнка. На допросе в полиции девушка вела себя истерично, всячески возмущалась, а также меняла показания. В свою очередь отец малышки раскрыл неожиданные подробности жизни супруги.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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