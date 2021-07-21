В Москве по делу о торговле "суррогатными" младенцами задержали врача-репродуктолога

В Москве полиция в рамках уголовного дела о торговле "суррогатными" младенцами задержала врача-репродуктолога, акушера-гинеколога столичной клиники "Центр ЭКО" Алёну Дружинину. Представляющий интересы клиники адвокат Калой Ахильгов заявил в разговоре с ТАСС, что кандидату медицинских наук Дружининой обвинение пока не предъявлено.

"Следователи допросили Дружинину в качестве подозреваемой и задержали. Официальное обвинение ей на сегодняшнее утро не предъявлено. Подозреваемых и обвиняемых пока в деле больше нет", — сказал защитник.

Адвокат не стал уточнять подробности уголовного дела, возбуждённого по статье 127.1 УК РФ "Торговля людьми". При этом источник редакции рассказал, что дело врача Дружининой связано с обнаружением в июне 2020 года в одной из столичных квартир младенцев, рождённых по программе суррогатного материнства. Агентство пока не располагает официальными комментариями следственных органов.

Напомним, 23 июня 2020 года в квартире на северо-востоке Москвы было найдено пять новорождённых детей в возрасте от пяти недель до трёх месяцев. С ними находились две гражданки Китая. Младенцы оказались рождены от суррогатных матерей. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Торговля людьми", было задержано несколько человек.