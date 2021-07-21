В Сочи попытались сорвать ледовое шоу с участием Алины Загитовой

В Сочи неизвестные попытались сорвать ледовое шоу Татьяны Навки "Руслан и Людмила", участие в котором принимает олимпийская чемпионка Алина Загитова. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

"3 июля на площадке кем-то посторонним была нажата аварийная кнопка на лёдозаливочном комбайне. После данной комбинации комбайн переходит в аварийный режим и не заводится, ошибку приходится сбрасывать. 20 июля комбайн вообще замкнуло. После выяснения причин было обнаружено, что провод, идущий от аккумулятора, был положен на глушитель, который имеет очень высокую температуру во время работы комбайна", — заявил собеседник издания.

В организации также обратили внимание на то, что провод проходит совершенно в другом месте, что говорит о том, что в систему проник посторонний. Подобные же действия могут привести к срыву всего шоу. Сейчас организаторы просматривают камеры видеонаблюдения и проводят внутреннее расследование.