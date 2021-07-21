НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Полузащитник "Краснодара" Олссон перешёл в "Андерлехт"

В составе "быков" он провёл 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

21 июля, 09:40
<p>Фото © ФК "Краснодар"</p>

Фото © ФК "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Кристоффер Олссон перешёл в бельгийский "Андерлехт", сообщает пресс-служба южан.

Все формальности между сторонами урегулированы, а игрок уже подписал контракт с новым клубом.

"Краснодар" может купить полузащитника "Лиона"

"Краснодар" может купить полузащитника "Лиона"

Отметим, что Олссон перешёл в "Краснодар" в 2019 году и успел провести за него 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1