Полузащитник "Краснодара" Олссон перешёл в "Андерлехт"

Все формальности между сторонами урегулированы, а игрок уже подписал контракт с новым клубом.

Отметим, что Олссон перешёл в "Краснодар" в 2019 году и успел провести за него 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.