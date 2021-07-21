Полузащитник "Краснодара" Олссон перешёл в "Андерлехт"
В составе "быков" он провёл 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
Фото © ФК "Краснодар"
Полузащитник "Краснодара" и сборной Швеции Кристоффер Олссон перешёл в бельгийский "Андерлехт", сообщает пресс-служба южан.
Все формальности между сторонами урегулированы, а игрок уже подписал контракт с новым клубом.
Отметим, что Олссон перешёл в "Краснодар" в 2019 году и успел провести за него 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.
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