Лучший новичок сезона в НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА
В то же время он продолжает вести переговоры со своим нынешним клубом, который предлагает ему контракт на 8 лет.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российский хоккеист "Миннесоты" Кирилл Капризов может вернуться в московский ЦСКА для того, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.
Согласно его данным, армейцы предлагают Капризову выгодное соглашение. Кроме того, на ситуацию может повлиять и ситуация с участием либо неучастием хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде. В то же время россиянин продолжает вести переговоры с нынешним клубом — "Миннесотой", которая предлагает ему контракт на восемь лет, тогда как сторона хоккеиста настаивает на трёхлетнем соглашении.
Напомним, по итогам сезона в НХЛ Кирилл Капризов стал обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.
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