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Лучший новичок сезона в НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА

В то же время он продолжает вести переговоры со своим нынешним клубом, который предлагает ему контракт на 8 лет.

21 июля, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российский хоккеист "Миннесоты" Кирилл Капризов может вернуться в московский ЦСКА для того, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

Согласно его данным, армейцы предлагают Капризову выгодное соглашение. Кроме того, на ситуацию может повлиять и ситуация с участием либо неучастием хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде. В то же время россиянин продолжает вести переговоры с нынешним клубом — "Миннесотой", которая предлагает ему контракт на восемь лет, тогда как сторона хоккеиста настаивает на трёхлетнем соглашении.

Российский хоккеист Капризов отклонил два предложения клуба НХЛ

Российский хоккеист Капризов отклонил два предложения клуба НХЛ

Напомним, по итогам сезона в НХЛ Кирилл Капризов стал обладателем "Колдер Трофи" — приза, который вручается лучшему новичку.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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