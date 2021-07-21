Лучший новичок сезона в НХЛ Капризов может вернуться в ЦСКА

Российский хоккеист "Миннесоты" Кирилл Капризов может вернуться в московский ЦСКА для того, чтобы принять участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом сообщает журналист The Athletic Пьер Лебрюн.

Согласно его данным, армейцы предлагают Капризову выгодное соглашение. Кроме того, на ситуацию может повлиять и ситуация с участием либо неучастием хоккеистов из НХЛ в Олимпиаде. В то же время россиянин продолжает вести переговоры с нынешним клубом — "Миннесотой", которая предлагает ему контракт на восемь лет, тогда как сторона хоккеиста настаивает на трёхлетнем соглашении.