СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата

РФС выбирает тренера сборной России из трёх оставшихся кандидатов. Об этом сообщает " Чемпионат " со ссылкой на источники.

По данным издания, главным претендентом на вакантный пост является главный тренер немецкой молодёжки Штефан Кунц. Кроме него на место наставника сборной претендуют Валерий Карпин и Курбан Бердыев. При этом Карпин готов занять вакантный пост, если у него будет возможность совмещать работу в клубе и сборной.