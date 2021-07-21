СМИ: На пост главного тренера сборной России по футболу осталось три кандидата
Среди них есть один российский наставник, который готов возглавить национальную команду при условии возможности совмещать работу в клубе.
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РФС выбирает тренера сборной России из трёх оставшихся кандидатов. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источники.
По данным издания, главным претендентом на вакантный пост является главный тренер немецкой молодёжки Штефан Кунц. Кроме него на место наставника сборной претендуют Валерий Карпин и Курбан Бердыев. При этом Карпин готов занять вакантный пост, если у него будет возможность совмещать работу в клубе и сборной.
Напомним, что предыдущий наставник сборной России Станислав Черчесов покинул свой пост после провала на Евро-2020, где наша команда не смогла преодолеть групповой этап.
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