Совфед отреагировал на заявление США о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"

Санкции США сильно помешали строительству газопровода "Северный поток — 2". При ином раскладе Россия уже давно построила бы его и запустила. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова представителя Госдепа Неда Прайса о неэффективности ограничительных мер в отношении проекта. Парламентарий отметил, что Вашингтон не добился своей главной цели — остановки возведения газопровода.

"Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас", — приводит RT слова сенатора.