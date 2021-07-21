Совфед отреагировал на заявление США о неэффективности санкций против "Северного потока — 2"
Вашингтон не смог добиться главного для себя — не сумел остановить строительство газопровода, отметил сенатор Цеков.
Фото © Getty Images / Jens Büttner / picture alliance
Санкции США сильно помешали строительству газопровода "Северный поток — 2". При ином раскладе Россия уже давно построила бы его и запустила. Об этом заявил член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова представителя Госдепа Неда Прайса о неэффективности ограничительных мер в отношении проекта. Парламентарий отметил, что Вашингтон не добился своей главной цели — остановки возведения газопровода.
"Я считаю, прежде всего потому, что здравомыслящие политики, руководители в Евросоюзе понимают: газопровод — экономический проект и он как минимум одинаково хорош и для Европы, и для нас", — приводит RT слова сенатора.
Напомним, представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил о неэффективности санкций против "Северного потока — 2". Прайс отметил, что газопровод Вашингтон рассматривает как "геополитический проект Кремля, направленный на расширение российского влияния на европейские страны в обход Украины".
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. Ранее в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель за отсутствие "конкретики" по газовому вопросу. Тем временем Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. Известно, что Меркель выразила надежду на сохранение транзита газа через Украину, а Байден назвал бессмысленным введение санкций против участников "Северного потока — 2". Между тем Путин заявил, что РФ выполнит обязательства по поставке газа через Украину.
Комментариев: 0