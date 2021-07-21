ВСУ устроили стрельбы из ЗРК "Бук" на границе с Крымом
Военнослужащие тренировали отражение авиационного удара условного противника.
Фото © Минобороны Украины
На границе с Россией ВСУ провели учения подразделений ПВО. Видео © Минобороны Украины
Украинские Вооружённые силы перебросили войска к границе с РФ и провели там учения. Об этом сообщили в Минобороны Незалежной.
На манёврах тренировались подразделения противовоздушной обороны. В рамках учений использовали не менее трёх зенитных ракетных комплексов "Бук".
"В рамках проведения тактических учений подразделений противовоздушной обороны состоялась тренировка боевых расчётов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника", — отметили в Минобороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что вопрос безопасности в Чёрном море должен стать приоритетом для мирового сообщества.
Комментариев: 0