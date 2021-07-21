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Захарова раскритиковала главу МИД Украины за чушь о Чёрном море

Ранее дипломат заявил о необходимости объединения стран перед якобы угрозой полного контроля акватории Россией.

21 июля, 08:24
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Слова главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о превращении Россией Чёрного моря в своё внутреннее озеро являются чушью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Кулеба озвучил способ помешать РФ "превратить Чёрное море в своё внутреннее озеро". По его словам, нужно, чтобы объединились страны, иначе Россия поделит море пополам и "начнёт полностью властвовать в своей зоне". По словам Захаровой, есть способ исправить ситуацию. Надо прежде всего перестать говорить чушь и называть Чёрное море озером.

"Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", — отметила официальный представитель МИД РФ в посте в телеграм-канале.

Захарова объяснила, почему Россия решилась на переговоры с талибами

Захарова объяснила, почему Россия решилась на переговоры с талибами

Ранее Захарова сообщила, что заявления Польши о несоблюдении Россией международного права и удерживании обломков разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского являются несостоятельными.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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