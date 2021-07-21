Захарова раскритиковала главу МИД Украины за чушь о Чёрном море

Слова главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о превращении Россией Чёрного моря в своё внутреннее озеро являются чушью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Кулеба озвучил способ помешать РФ "превратить Чёрное море в своё внутреннее озеро". По его словам, нужно, чтобы объединились страны, иначе Россия поделит море пополам и "начнёт полностью властвовать в своей зоне". По словам Захаровой, есть способ исправить ситуацию. Надо прежде всего перестать говорить чушь и называть Чёрное море озером.

"Я тоже знаю, как это сделать. Чем быстрее Кулеба перестанет нести чушь, тем быстрее озеро снова станет морем, обе половины которого соединятся", — отметила официальный представитель МИД РФ в посте в телеграм-канале.