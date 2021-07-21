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Лётчик-космонавт оценил идею киносъёмок на МКС

О том, что специалисты из России планируют снимать первый в истории постановочный фильм в космосе, стало известно осенью прошлого года.

21 июля, 08:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России ещё в прошлом году анонсировали съёмки первого в истории художественного фильма в космосе, которые планируется проводить прямо на МКС. Об идее снимать кино на борту корабля высказался в эфире радио "Комсомольская правда" лётчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко.

"Я снимался в фильмах "Ёлки-5" и "Ёлки-6", как раз в рамках бортовых съёмок. Там есть маленький сюжет, где я снимался в качестве актёра. Роль была со словами. Я не вижу ничего нового в том, что на борту будут проводиться съёмки", — рассказал Борисенко.

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Стало известно, какая российская актриса полетит на МКС для съёмок фильма

Вместе с тем лётчик-космонавт напомнил, что первые спецсъёмки проводились на космических кораблях уже более 40 лет назад. Так, художественный фильм "Возвращение с орбиты" по сценарию включал в себя эпизод, снятый на борту станции "Салют-6".

Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Около трёх тысяч россиянок захотели сняться в фильме на МКС

Как сообщал Лайф, в России снимут первый художественный фильм в космосе. Режиссёром картины выступит автор "Текста" и "Холопа" Клим Шипенко.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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