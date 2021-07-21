Названы регионы мира, где может быть востребован истребитель Checkmate

У новейшего российского истребителя Checkmate могут появиться покупатели в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с РИА "Новости".

Как отметил Шугаев, цена станет ключевым конкурентным преимуществом данной машины. Привлекательная стоимость объясняется устройством самолёта. Аппарат является однодвигательным и предназначен для выполнения задач лёгкой истребительной авиации.

"Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например Су-57. — Прим. Лайфа) нужны, они бывают просто избыточны", — объяснил Шугаев.