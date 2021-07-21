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Названы регионы мира, где может быть востребован истребитель Checkmate

Отмечается, что ключевым конкурентным преимуществом данного самолёта станет привлекательная цена.

21 июля, 07:49
<p>Фото © LIFE / Андрей Тишин</p>

Фото © LIFE / Андрей Тишин

У новейшего российского истребителя Checkmate могут появиться покупатели в странах Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в беседе с РИА "Новости".

Как отметил Шугаев, цена станет ключевым конкурентным преимуществом данной машины. Привлекательная стоимость объясняется устройством самолёта. Аппарат является однодвигательным и предназначен для выполнения задач лёгкой истребительной авиации.

"Не всегда, объективно, возможности топовых моделей, топовых образцов (например Су-57. — Прим. Лайфа) нужны, они бывают просто избыточны", — объяснил Шугаев.

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Напомним, что стоимость новейшего российского истребителя пятого поколения составит от 25 до 30 миллионов долларов.

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"Шах и мат": Глава "Ростеха" раскрыл смысл названия истребителя пятого поколения Checkmate

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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