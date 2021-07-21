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Власти заявили, что "Эпиваккороны" в Москве хватит только для тех, кто делает вторую прививку

В начале июля препарат закончился в прививочных пунктах столицы, а 20 июля в регионы РФ начала поступать новая партия.

21 июля, 07:28
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин </p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москву поступила новая партия вакцины от коронавируса "Эпиваккорона", однако её хватит только для тех жителей столицы, кто уже получил первый компонент и делает вторую прививку. Об этом сообщили в пресс-службе городского Департамента здравоохранения.

"Таким образом, полученный объём полностью удовлетворит потребность вакцинации жителей, привитых первым компонентом, и не может быть общедоступным для всех жителей города", — говорится в сообщении.

Вирусолог заявил, что "Эпиваккорона" может защитить от мутаций коронавируса

Вирусолог заявил, что "Эпиваккорона" может защитить от мутаций коронавируса

Напомним, с 20 июля начались поставки новой партии "Эпиваккороны". В регионы РФ поступило 720 тысяч доз препарата, в Москву привезли 40 400 доз. В России этой вакциной привилось уже более миллиона человек. В центре "Вектор", который создаёт препарат, рассказали об отсутствии серьёзных побочных эффектов у вакцинированных.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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