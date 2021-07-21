СК не нашёл следов пребывания людей в тайной подземной тюрьме под Петербургом

В подвале одного из домов в посёлке Новый Петербург, где был найден похожий на тюрьму бетонный бункер, не было обнаружено следов пребывания людей. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Ленинградской области Мария Добрынина.

"Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. Ещё раз подчеркну, следов пребывания людей в подвале не обнаружено", — приводит ТАСС её слова.

Как уточнила Добрынина, бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было найдено в автомобиле "Мерседес" на трассе Сортавала — Петербург. При этом нападавший уехал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Там правоохранители и обнаружили таинственный подвал. По словам собеседницы агентства, после этого оперативники несколько раз допрашивали хозяина участка. Однако так и не смогли выйти на след преступника, расправившегося с мужчиной.

"Следователи продолжают выяснять все обстоятельства, связанные с убийством, в том числе касающиеся обнаруженного помещения внутри домовладения", — добавила представитель СУ СК.