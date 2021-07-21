В Москве анонимы разом "заминировали" 12 судов
На данный момент три из них возобновили работу в штатном режиме, в ходе осмотров взрывчатых веществ не было обнаружено.
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Сразу в 12 столичных судов поступили сообщения о минировании. Как сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев, из зданий на время проведения проверки были эвакуированы работники и посетители.
"Многочисленные сообщения о "минировании" судов Москвы поступили утром 21 июля. В настоящее время проведена эвакуация, в судах работают спецслужбы", — приводит ТАСС его слова.
Лазарев отметил, что анонимные сообщения о "минировании" поступили в Останкинский, Преображенский, Чертановский, Измайловский, Кунцевский, Черёмушкинский, Щербинский, Хорошёвский, Зеленоградский, Гагаринский, Троицкий и Никулинский суды. На данный момент, по его словам, работа Преображенского, Кунцевского и Останкинского судов возобновлена в штатном режиме, в ходе осмотров взрывчаток не было обнаружено.
Ранее Лайф сообщал, что рейс Благовещенск — Москва задержали из-за сообщения о ложном минировании. Как оказалось, о наличии взрывчатки на борту лайнера заявил один из пассажиров. Его сразу же сняли с рейса и передали в отдел полиции.
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