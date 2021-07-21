Во Вьетнаме началось производство российского "Спутника V"

Во Вьетнаме началось производство российской антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама, Vabiotech, объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении фонда.

Отмечается, что образцы тестовой партии прививок направлены в московский институт имени Гамалеи для контроля качества препарата.

Как уже писал Лайф, в конце февраля вьетнамский Минздрав одобрил применение на территории страны "Спутника V". Так, в середине марта туда была доставлена и безвозмездно передана партия вакцины. А 23 марта российский препарат был уже официально зарегистрирован в азиатской стране.