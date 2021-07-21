Во Вьетнаме началось производство российского "Спутника V"
В РФПИ отметили, что образцы тестовой партии прививок направлены в институт имени Гамалеи в Москве для контроля качества препарата.
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Во Вьетнаме началось производство российской антиковидной вакцины "Спутник V". Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ и одна из ведущих фармацевтических компаний Вьетнама, Vabiotech, объявляют о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V", — говорится в сообщении фонда.
Отмечается, что образцы тестовой партии прививок направлены в московский институт имени Гамалеи для контроля качества препарата.
Как уже писал Лайф, в конце февраля вьетнамский Минздрав одобрил применение на территории страны "Спутника V". Так, в середине марта туда была доставлена и безвозмездно передана партия вакцины. А 23 марта российский препарат был уже официально зарегистрирован в азиатской стране.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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