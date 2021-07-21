Космонавт Борисенко рассказал, как принял Луну за проявление внеземной цивилизации

Законы физики проявляются несколько иначе в космическом пространстве. Так, множество вещей в космосе, которые кажутся изначально необычными, при более близком рассмотрении легко вписываются в привычную для людей картину мира. Просто они там немного по-другому смотрятся, рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" лётчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко.

"Сам космический полёт можно отнести к категории "самое невероятное". Потому что те ощущения, которые испытывает человек на борту, они невероятные. Это и чистая невесомость, настоящая невесомость, которую невозможно получить на Земле. Это и фантастический вид Земли из космоса. И самое космическое пространство, его вид из обзорного купола наших американских коллег. Это просто шикарнейшие вещи, которые действительно невероятны", — отметил специалист.

Каждый космонавт сталкивался с какими-то необычными, на первый взгляд, для него событиями. Так, Борисенко поделился, что увидел относительно большое пятно на поверхности Земли, когда вдвоём с напарником пролетал над тёмной стороной нашей планеты. Диаметр этого пятна составлял порядка 500 километров, может, даже больше.

"То ли это мне кажется, то ли это моя фантазия разыгралась, то ли это что-то интересное, необычное. Может быть, даже проявление внеземных цивилизаций", — рассказал космонавт.