Космонавт Борисенко рассказал, как принял Луну за проявление внеземной цивилизации
По его словам, в космическом пространстве иногда разыгрывается фантазия, на борту корабля человек испытывает невероятные ощущения.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Законы физики проявляются несколько иначе в космическом пространстве. Так, множество вещей в космосе, которые кажутся изначально необычными, при более близком рассмотрении легко вписываются в привычную для людей картину мира. Просто они там немного по-другому смотрятся, рассказал в беседе с радио "Комсомольская правда" лётчик-космонавт и Герой России Андрей Борисенко.
"Сам космический полёт можно отнести к категории "самое невероятное". Потому что те ощущения, которые испытывает человек на борту, они невероятные. Это и чистая невесомость, настоящая невесомость, которую невозможно получить на Земле. Это и фантастический вид Земли из космоса. И самое космическое пространство, его вид из обзорного купола наших американских коллег. Это просто шикарнейшие вещи, которые действительно невероятны", — отметил специалист.
Каждый космонавт сталкивался с какими-то необычными, на первый взгляд, для него событиями. Так, Борисенко поделился, что увидел относительно большое пятно на поверхности Земли, когда вдвоём с напарником пролетал над тёмной стороной нашей планеты. Диаметр этого пятна составлял порядка 500 километров, может, даже больше.
"То ли это мне кажется, то ли это моя фантазия разыгралась, то ли это что-то интересное, необычное. Может быть, даже проявление внеземных цивилизаций", — рассказал космонавт.
Однако позже выяснилось, что это была не внеземная цивилизация, а хорошо освещённая Луна, точнее отражённый ею солнечный свет. Причиной этому послужили полнолуние и чистая атмосфера. Хотя изначально, как отметил Андрей Борисенко, это воспринималось как свет от прожектора.
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Напомним, 20 июля основатель корпорации Amazon мультимиллиардер Джефф Безос отправился в первый туристический космический полёт на корабле New Shepard. На борту также присутствовали его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя лётчица Уэлли Фанк. Пробыв в космосе около 11 минут, пассажиры корабля благополучно вернулись на Землю. После Безос опубликовал видео из капсулы New Shepard, снятое во время космического полёта. Однако многим пользователям ролик пришёлся не по нраву.
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