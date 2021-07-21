Названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве

Переливание плазмы крови переболевших коронавирусом, которая содержит в себе антитела к инфекции, — один из самых эффективных на данный момент методов лечения заражённых CoViD-19 пациентов. Стать донорами антиковидной (иммунной) плазмы в Москве теперь могут не только перенёсшие болезнь, но и привитые российской вакциной "Спутник V" граждане. За каждые 150 миллилитров плазмы москвичи получат 1250 рублей, а за 600 мл — пять тысяч рублей. При этом объём разовой донации должен составлять не менее 300 мл, но и не превышать 600 мл. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.

"В разгаре пандемии стационары нуждаются в бесперебойной поставке антиковидной плазмы для переливания больным пациентам, поэтому мы расширили пул приглашённых для донаций плазмы. Теперь её могут сдать не только переболевшие коронавирусной инфекцией, но и привитые "Спутником V", — рассказала агентству городских новостей "Москва" главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

При этом специалист уточнила, что для тех, кто хочет сделать пожертвование, есть два условия. Во-первых, с момента укола вторым компонентом вакцины должно пройти не менее 30 дней, а во-вторых, необходимо иметь при себе сертификат с подтверждением прохождения вакцинации на портале госуслуг. Майорова также отметила, что служба крови стремится сделать процесс донации максимально прозрачным для каждого. Так, по её словам, сначала желающему сдать кровь нужно обратиться на линию донорства плазмы, где операторы опросят его и направят данные на проверку в департамент здравоохранения. После этого с человеком свяжутся и пригласят в один из восьми пунктов для прохождения расширенного анализа, в случае получения положительных результатов которого потенциального донора вызовут на процедуру донации.

"Для большей мотивации каждому донору важно знать: менее чем через сутки после донации эта плазма будет перелита двум или трём больным людям. Правда, перед этим её патоген редуцируют", — добавила Майорова.

Как объяснила врач, если по каким-либо причинам человек не подходит для сдачи плазмы, но вместе с тем не имеет противопоказаний, ему будут предложены альтернативные варианты донорства крови и её компонентов.

"В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19 апреля 2020 года, доноры-реконвалесценты плазмы CovRec получают стимулирующие выплаты из расчёта 1250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5000 рублей — за каждые 600 мл. Объём разовой донации должен составлять не менее 300 и не более 600 мл", — сказано на сайте Мосгорздрава.