Пандемия коронавируса многих людей ввела в стресс. Часто приступы тревоги заглушаются приёмом пищи, а постоянное переедание останавливает только сон. Кандидат психологических наук, клинический психолог МГУ и специалист по интуитивному питанию Светлана Бронникова рассказала сайту kp.ru, почему мы продолжаем поглощать пищу, даже когда не голодны, и как остановить этот разрушающий здоровье процесс.

Страх и гнев — одни из самых сложных человеческих эмоций. Тревога практически неотличима от страха, при этом у первой нет определённости, в то время как при страхе человек понимает, чего боится. Беспокойство о будущем, о здоровье, о благополучии близких или результатах работы — всё это тревога.

"С точки зрения психологов, тревога — это вредная привычка. Мозг обучается беспокойству ещё в раннем детстве — тревожась, мы таким образом планируем последствия событий и пытаемся к ним подготовиться. Это может сработать на коротком промежутке времени, но в длительной перспективе мы погружаемся в пучину хронического напряжения", — объяснила Светлана Бронникова.

По словам специалиста, чтобы избавиться от неприятных эмоций, мозг человека ищет самые быстрые решения проблемы. В том случае, когда нужно освободиться от негативных переживаний, люди по привычке курят, выпивают или переедают. При этом "заедание" — наиболее популярный способ, так как еда практически всегда под рукой, такой метод на какое-то время спасает.

"Сладкая или жирная еда стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия, и это ненадолго заглушает тревогу и снижает стресс. Правда, в долговременной перспективе переедание чревато не только лишним весом, но и тем, что это станет основным способом решения любых проблем", — указала психолог.

По её словам, человек уже не ищет, как снять напряжение, негативные эмоции сбрасывает, поглощая вкусные блюда. Часто люди при этом говорят, что зависимы от еды. Но на самом деле они разучились обращаться со своими эмоциями, убеждена эксперт. На переедание во время стресса многих толкает генетика. Около 30% населения Земли обладают мутировавшим геномом, который вызывает повышенный аппетит при беспокойствах.

"Но дело не только в генетике. Неумение понимать собственные эмоции — психологи называют это состояние "алекситимия", что означает "неспособность описать словами своё настроение". И это также связано с эмоциональным перееданием", — добавила Бронникова.

Специалист привела в пример исследования, которые показали, что люди склонны заедать то, чего не могут назвать. Если человек может описать собственные эмоции, то он не будет переедать под их воздействием. А распознавать свои чувства можно научиться даже во взрослом возрасте.

К сожалению, просто запретить себе есть больше положенного во время стресса способны не все. При этом любая попытка сесть на диету для эмоционального едока оборачивается ещё большими приступами обжорства. Нужно поставить перед собой задачу освоить способы "настройки" эмоций, не включающие еду. Психолог рекомендует определить то, что может увлечь в период тревоги. Это могут быть простые вещи — рисование, прогулка, прослушивание музыки или игра с любимым котом. Также можно ставить таймер на десять минут, когда настигает мнимый приступ голода, отвлекаясь на что-то другое. Если приёмы не помогли и живот снова полон, не нужно ругать себя. Отмена следующего приёма пищи тоже не выход.

"Задача прекратить эмоциональное переедание — не из лёгких, поскольку необходимо обучить сопротивляющийся мозг новым способам регуляции эмоций. Но, поверьте, на это способен абсолютно каждый! Если не получается сделать это самостоятельно — стоит обратиться к психологу, который поможет вам научиться владеть собой", — подытожила эксперт.