Путин в День Военно-морского флота посетит парад в Петербурге
Российский лидер по традиции поздравит моряков и обойдёт парадную линию боевых кораблей.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
В Санкт-Петербурге 25 июля президент России Владимир Путин посетит парад по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, президент будет на параде", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Отмечается, что Путин традиционно в этот день принимает парад, проходящий в акватории Невы, поздравляет российских моряков на открытии мероприятия. Глава государства также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.
Напомним, 18 июля в Петербурге прошла первая репетиция парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота России. В тренировке приняли участие военные корабли, катера различного назначения, самолёты и вертолёты.
Комментариев: 0