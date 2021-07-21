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Путин в День Военно-морского флота посетит парад в Петербурге

Российский лидер по традиции поздравит моряков и обойдёт парадную линию боевых кораблей.

21 июля, 09:45
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

В Санкт-Петербурге 25 июля президент России Владимир Путин посетит парад по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент будет на параде", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Отмечается, что Путин традиционно в этот день принимает парад, проходящий в акватории Невы, поздравляет российских моряков на открытии мероприятия. Глава государства также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.

Список гостей Главного военно-морского парада в Петербурге сократили из-за ковидных ограничений

Список гостей Главного военно-морского парада в Петербурге сократили из-за ковидных ограничений

Напомним, 18 июля в Петербурге прошла первая репетиция парада, приуроченного ко Дню Военно-морского флота России. В тренировке приняли участие военные корабли, катера различного назначения, самолёты и вертолёты.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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