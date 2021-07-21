Путин в День Военно-морского флота посетит парад в Петербурге

В Санкт-Петербурге 25 июля президент России Владимир Путин посетит парад по случаю Дня ВМФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, президент будет на параде", — ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.

Отмечается, что Путин традиционно в этот день принимает парад, проходящий в акватории Невы, поздравляет российских моряков на открытии мероприятия. Глава государства также обходит на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде.