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В Москве по делу начальника ставропольской ГИБДД задержан его заместитель

По данным депутата Госдумы Хинштейна, Александра Ткаченко везут в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.

21 июля, 09:44
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<p>Фото © <a href="https://xn--90adear.xn--p1ai/about/regdirection/item/357" target="_blank" rel="noopener noreferrer">гибдд.рф</a></p>

Фото © гибдд.рф

В Москве задержан заместитель начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Ткаченко. Как сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн, он заинтересовал правоохранителей в рамках дела Алексея Сафонова.

"Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК по СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

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Напомним, 20 июля стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.

После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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