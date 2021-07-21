В Москве по делу начальника ставропольской ГИБДД задержан его заместитель
По данным депутата Госдумы Хинштейна, Александра Ткаченко везут в Ессентуки, где будет решаться вопрос о его аресте.
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В Москве задержан заместитель начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Александр Ткаченко. Как сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн, он заинтересовал правоохранителей в рамках дела Алексея Сафонова.
"Сейчас заместителя Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК по СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте", — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.
Напомним, 20 июля стало известно о задержании главы УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и 35 его подчинённых. В СК уточнили, что возбуждено уголовное дело. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступное сообщество, которое на протяжении нескольких лет незаконно изготавливало пропуска и продавало перевозчикам на Ставрополье. Общая сумма взятки, которую в результате этих действий получила группа, превысила 19 миллионов рублей.
После этого резонансного задержания с должности сняли начальника ГУ МВД РФ региона генерал-майора полиции Сергея Щёткина.
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