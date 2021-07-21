Посольство Турции ответило на слухи о закрытии границ из-за дельта-штамма коронавируса

В Посольстве Турции опровергли информацию о вероятном закрытии республики для иностранных туристов из-за нового штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на комментарий дипмиссии. Напомним, ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой не исключил, что стране придётся закрыть границы для туристов из-за угрожающего распространения коронавирусного штамма "дельта". Заявление прозвучало в эфире телеканала CNN Turk.

"В ряде российских СМИ распространились новости о возможном закрытии границ Турции для иностранных туристов из-за распространения нового штамма CoViD-19 "дельта". Данная информация, опубликованная со ссылкой на интервью министра культуры и туризма Турции, не соответствует действительности. Господин Мехмет Нури Эрсой не делал подобных заявлений во время своего выступления", — прокомментировали в посольстве.