Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от ковида, чтобы съездить в отпуск

Сервисы по поиску работы и сотрудников "VK Работа" и ResearchMe провели независимое социологическое исследование и выяснили, какие планы на летний сезон у представителей рабочих профессий, а также сколько россиян готовы привиться от коронавируса, чтобы съездить куда-то в отпуск. Его результаты есть в распоряжении Лайфа.

Так, согласно результатам опроса, более половины (65%) специалистов рабочих профессий запланировали в этом году выездной отпуск. При этом каждый третий из тех, кто не планирует отдыхать на российских и зарубежных курортах этим летом, сетует на ощутимое подорожание отдыха на родине. А у каждого пятого работа и вовсе привязана к летнему сезону.

Одновременно с этим четверть респондентов намерены провести отпуск на даче, 19% просто останутся дома. В Крым отправятся 13%, а каждый десятый россиянин проведёт свободное от работы время в походе с палаткой. Кстати, такой вид отдыха оказался наиболее популярным у мужчин. Еще 8% поедут отдыхать на курорты Краснодарского края, и лишь 6% решились на путешествие за границу. 43% опрошенных отправятся в отпуск на автомобиле, 83% планируют свой досуг самостоятельно, а не через турагентства.

А ещё выяснилось, что свыше половины участников опроса выразили свою готовность вакцинироваться от ковида, чтобы заселиться в гостиницы и отели. В частности, 11% уже привились, и только треть респондентов заявили, что не готовы вакцинироваться ради поездки.

Кроме прочего, исследование показало, что 50% специалистов готовы потратить на отпуск до 20 тысяч рублей, 28% отложили на отдых от 20 до 40 тысяч и каждый четвёртый человек может позволить себе путешествие стоимостью более 40 тысяч рублей.

Опрос проводился в июне этого года среди 1100 представителей гостиничной, ресторанной, строительной, транспортной сферы, а также ЖКХ и промышленности.