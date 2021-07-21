Устроившего стрельбу в гимназии в Казани Ильназа Галявиева признали невменяемым

По результатам проведённых экспертиз специалисты признали, что Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, был невменяемым в момент преступления. Об этом сообщается в публикации официального органа общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК".

"Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массового убийства. Подробности будут опубликованы в ближайшее время", — сказано в статье.