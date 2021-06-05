Мурашко сообщил о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей как тяжёлое, но динамика лечения позитивная. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Двое детей — ребёнок с огнестрельным ранением и ребёнок с ранением в нижние конечности — у них позитивная динамика, но состояние тяжёлое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", — рассказал Мурашко в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.