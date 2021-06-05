НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мурашко сообщил о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии

Несовершеннолетние находятся в палатах реанимации под наблюдением медиков.

5 июня, 00:12
<p>Фото © ТАСС / Рустам Кильсинбаев</p>

Фото © ТАСС / Рустам Кильсинбаев

Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей как тяжёлое, но динамика лечения позитивная. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа

Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа

"Двое детей — ребёнок с огнестрельным ранением и ребёнок с ранением в нижние конечности — у них позитивная динамика, но состояние тяжёлое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", — рассказал Мурашко в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Кремль оценил слова Бастрыкина о причинах трагедии в казанской гимназии

Кремль оценил слова Бастрыкина о причинах трагедии в казанской гимназии

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В 2024 году в Петербурге появится Курчатовский лицей

вчера в 20:53

Путин поручил внедрить единый подход к безопасности школ до 1 августа

1 июня, 14:40

Родители не знали, что гость принёс пистолет: Лайф узнал детали происшествия на Кубани, где трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову

вчера в 22:11

Путин назвал закон об иноагентах в России гораздо более мягким, чем в США

сегодня в 00:52

Российской теннисистке Сизиковой разрешили покинуть Францию

сегодня в 00:43

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1