Мурашко сообщил о состоянии детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии
Несовершеннолетние находятся в палатах реанимации под наблюдением медиков.
Фото © ТАСС / Рустам Кильсинбаев
Медики оценивают состояние двух пострадавших при стрельбе в казанской гимназии детей как тяжёлое, но динамика лечения позитивная. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Двое детей — ребёнок с огнестрельным ранением и ребёнок с ранением в нижние конечности — у них позитивная динамика, но состояние тяжёлое. Они находятся на контроле в палатах реанимации, пока они требуют наблюдения", — рассказал Мурашко в беседе с ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в казанской школе, которую окончил три года назад. В результате погибло девять человек — семеро детей и двое учителей, 23 пострадали. СКР пока не рассматривает дело Галявиева по статье "Терроризм". Однако такой вариант не исключён по мере появления новых подробностей в ходе расследования. Сейчас молодой человек арестован на два месяца.
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