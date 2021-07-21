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В Белоруссии могут повысить возрастной ценз для кандидатов в президенты

Также может быть ограничено количество сроков пребывания на посту главы государства.

21 июля, 08:46
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Бобылев Сергей</p>

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В Белоруссии предлагается внести поправки в конституцию, которые повысят возрастной ценз для избрания на пост президента страны и ограничат время пребывания в должности главы государства. Об этом заявил председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич.

Для кандидатов в президенты предложено установить ряд цензов. Таким гражданам должно быть минимум 40 лет, перед выборами они должны постоянно проживать в Белоруссии не менее 20 лет и не обладать гражданством иностранного государства. Также предложено ограничить количество сроков пребывания на посту.

"Предложено уточнить конституционные сроки пребывания в должности президента, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков", — цитирует БелТА Миклашевича.

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Ранее премьер России Михаил Мишустин обсудил с главой Правительства Белоруссии Романом Головченко углубление интеграции в рамках Союзного государства.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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