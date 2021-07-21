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В России выявлено минимальное за две недели суточное число случаев коронавируса

Прирост новых случаев составил 0,39. От болезни за минувшие сутки вылечилось 22 584 человека, общее число выздоровевших от ковида достигло 5 404 797.

21 июля, 08:37
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

В России число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось на 23 704 (это минимум с 6 июля) и достигло 6 030 240 за всё время с начала пандемии. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией.

Как отмечается, у 10,4% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 22 584 человека, скончалось 783 человека, условная летальность осталась на уровне 2,5%. Больше всего заразившихся коронавирусной инфекцией зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

"За весь период выписано по выздоровлении в России 5 404 797 человек. За весь период в России умерли 150 705 человек", — отмечается в сообщении штаба.

Число случаев заражения ковидом в России с начала пандемии превысило 6 миллионов

Число случаев заражения ковидом в России с начала пандемии превысило 6 миллионов

Ранее эндокринолог Юрий Потешкин предупредил переболевших ковидом о возможном наборе веса. Кроме того, у людей, перенёсших болезнь, могут начаться проблемы с щитовидной железой. Врач рекомендует обращать внимание на тремор рук, потливость даже в прохладном помещении и раздражительность.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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