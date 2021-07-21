Кремлю пока не известны детали соглашения Германии и США по "Северному потоку – 2"

Кремлю известно, что Берлин и Вашингтон достигли "понимания" по ситуации с газопроводом "Северный поток – 2", но деталями в Москве пока не располагают. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы знаем, что тема "Северного потока – 2" стояла высоко в повестке дня контактов канцлера ФРГ в Вашингтоне. Мы знаем о том, что было достигнуто определённое понимание между Берлином и Вашингтоном. А в остальном — деталями мы пока не располагаем", — отметил представитель Кремля.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года. При этом против проекта выступают США. Тем не менее Берлин и Вашингтон ведут закрытые переговоры по этой теме, содержание которых не раскрывается. СМИ узнали, что в ближайшие дни стороны объявят о достижении соглашения по спорным вопросам, касающимся трубопровода. Агентство Bloomberg узнало детали этой сделки.