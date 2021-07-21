Бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что экстракт полыни действительно имеет вирусостатический эффект. Однако, по его словам, он настолько невелик, что может подавить коронавирус только непосредственно после его попадания в организм человека.

"Вирусостатический эффект имеет, по признанию самих авторов, очень узкий диапазон, он только на начальных стадиях, на стадии внедрения вируса в организм, тут он может сработать. <...> Бежать в аптеку не нужно, потому что там нет этих препаратов", — пояснил парламентарий Лайфу.

Онищенко отметил, что экстрактом полыни также пытаются лечить малярию. Однако соединения, содержащиеся в растении, обладают узким терапевтическим диапазоном, добавил собеседник.