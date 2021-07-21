"Ситуация на грани": Аксёнов назвал условие, при котором Крым закроют для туристов
При этом глава полуострова отметил, что половина местных жителей требуют ужесточить антиковидные ограничения в регионе, а другая — наоборот, выступает против этого.
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На данный момент власти Крыма не планируют закрывать туристический сезон, однако если эпидобстановка будет ухудшаться, то это придётся сделать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
"Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть от туристов Крым. Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то придётся", — сказал он в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
При этом глава Крыма отметил, что половина жителей полуострова требуют ужесточить антиковидные ограничения, а другая — наоборот, выступает против этого. "Ситуация на грани, нам надо балансировать", — добавил Аксёнов.
Во избежание ухудшения ситуации политик также призвал местных жителей и туристов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при посещении публичных мест, в частности при поездках в общественном транспорте или на такси.
Ранее Аксёнов ужесточил коронавирусные ограничения в шести районах Крыма. Запреты коснулись работы караоке-клубов, кальянных, фуд-кортов в торговых центрах. Также с 13 июля нельзя проводить массовые мероприятия и оказывать услуги на фуд-кортах (за исключением работы навынос и доставки).
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