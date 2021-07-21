На данный момент власти Крыма не планируют закрывать туристический сезон, однако если эпидобстановка будет ухудшаться, то это придётся сделать. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.

"Есть часть людей, которые требуют от меня закрыть от туристов Крым. Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то придётся", — сказал он в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

При этом глава Крыма отметил, что половина жителей полуострова требуют ужесточить антиковидные ограничения, а другая — наоборот, выступает против этого. "Ситуация на грани, нам надо балансировать", — добавил Аксёнов.

Во избежание ухудшения ситуации политик также призвал местных жителей и туристов соблюдать социальную дистанцию и масочный режим при посещении публичных мест, в частности при поездках в общественном транспорте или на такси.