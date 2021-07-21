Житель Омской области убил больную мать и покончил с собой

Житель Тевризского района Омской области расправился с больной матерью, после чего покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве, в обстоятельствах трагедии разбираются следователи.

"Поступило сообщение, что в одном из частных домов обнаружены тела 83-летней женщины и её 51-летнего сына. По факту случившегося в тот же день было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", — цитирует "Город 55" региональное СУ СКР.

Тела были обнаружены местным жителем, когда тот пришёл проведать приятеля. Первым делом оперативники опросили его. По словам знакомого погибшего, в последний раз они виделись, когда выпивали. Мужчина жаловался на больную мать. Как оказалось, россиянин полтора года назад бросил работу, чтобы ухаживать за женщиной. Пенсионерка не вставала с постели и страдала психическим расстройством.

Как отметили соседи, у погибшего мужчины были золотые руки, на спиртное он не налегал, а в доме было всегда чисто и убрано.

"Предварительно, именно сын расправился с больной матерью, а потом покончил жизнь самоубийством", — сообщили в СУ СКР.