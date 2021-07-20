В Сибири чёрный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил ещё в 8-м классе

В небольшом селе Краснозёрского района Новосибирской области на днях произошла жуткая драма. На 17-летнюю девушку с ножницами напал её сожитель. 35-летний мужчина приревновал её к приятелю и нанёс несколько ударов по всему телу возлюбленной, пробив лёгкое. Девушка сама вызвала полицию, а правоохранитель связался со скорой. В ожидании медиков пострадавшая постоянно теряла сознание. Как признались позже врачи, лишний час промедления однозначно стоил бы ей жизни.

Школьница познакомилась с Максимом, когда ей было всего 15 лет. Девушка мгновенно влюбилась в него, забросив учёбу, а когда с трудом окончила девятый класс, то тут же переехала к любимому, несмотря на все протесты матери. "Как приворожённая себя вела", — вздыхает мать, и у неё есть на это все основания. Ухажёр дочери официально работал со скотом в совхозе, а в свободное время становился "колдуном", пишет kp.ru.

Максим называл себя чёрным магом, гадалкой и даже скрывался за фейковыми страничками с женскими именами (Радослава Маркова, Агния Русакова и другие), где разводил на крупные деньги доверчивых клиенток, которые хотели приворожить любимого или навести порчу на бывшего. Он хвастался, что всего за пару лет заработал больше миллиона.

По словам пострадавшей, Максим ей изменял и поднимал на неё руку, но та всё ему прощала. Пока в тот роковой вечер он не переступил черту. "Это был сущий ад!" — сказала девушка журналистам, вспоминая нападение. Она пошла в гости к другу, куда спустя некоторое время ворвался её сожитель и силой увёл её домой. Там он начал избивать её и пинать ногами, а затем схватил кочергу и пообещал школьницу убить.

Мне стало страшно, я схватила парикмахерские ножницы и воткнула ему в плечо. Он выхватил ножницы и стал колоть везде: в голову, грудь, ноги, руки. Я истекала кровью, а он кричал: "Ты моя и только моей должна быть". Потом напился и уснул, а я сбежала из дома, истекая кровью Пострадавшая школьница