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В Сибири чёрный маг изрезал ножницами 17-летнюю возлюбленную, которую совратил ещё в 8-м классе

Сейчас девушка находится в больнице, ведь, по словам врачей, если бы она попала к ним на час позже, пациентку было бы уже не спасти.

20 июля, 15:33

Фото © kp.ru

В небольшом селе Краснозёрского района Новосибирской области на днях произошла жуткая драма. На 17-летнюю девушку с ножницами напал её сожитель. 35-летний мужчина приревновал её к приятелю и нанёс несколько ударов по всему телу возлюбленной, пробив лёгкое. Девушка сама вызвала полицию, а правоохранитель связался со скорой. В ожидании медиков пострадавшая постоянно теряла сознание. Как признались позже врачи, лишний час промедления однозначно стоил бы ей жизни.

Фото © kp.ru

Фото © kp.ru

Школьница познакомилась с Максимом, когда ей было всего 15 лет. Девушка мгновенно влюбилась в него, забросив учёбу, а когда с трудом окончила девятый класс, то тут же переехала к любимому, несмотря на все протесты матери. "Как приворожённая себя вела", — вздыхает мать, и у неё есть на это все основания. Ухажёр дочери официально работал со скотом в совхозе, а в свободное время становился "колдуном", пишет kp.ru.

Максим называл себя чёрным магом, гадалкой и даже скрывался за фейковыми страничками с женскими именами (Радослава Маркова, Агния Русакова и другие), где разводил на крупные деньги доверчивых клиенток, которые хотели приворожить любимого или навести порчу на бывшего. Он хвастался, что всего за пару лет заработал больше миллиона.

Фото © nsk.kp.ru

Фото © nsk.kp.ru

По словам пострадавшей, Максим ей изменял и поднимал на неё руку, но та всё ему прощала. Пока в тот роковой вечер он не переступил черту. "Это был сущий ад!" — сказала девушка журналистам, вспоминая нападение. Она пошла в гости к другу, куда спустя некоторое время ворвался её сожитель и силой увёл её домой. Там он начал избивать её и пинать ногами, а затем схватил кочергу и пообещал школьницу убить.

Мне стало страшно, я схватила парикмахерские ножницы и воткнула ему в плечо. Он выхватил ножницы и стал колоть везде: в голову, грудь, ноги, руки. Я истекала кровью, а он кричал: "Ты моя и только моей должна быть". Потом напился и уснул, а я сбежала из дома, истекая кровью

Пострадавшая школьница

Фото © nsk.kp.ru

Фото © nsk.kp.ru

Полиция арестовала Максима, и тот вину отрицать не стал: приревновал любимую к приятелю, тем более ходили слухи о её романе с сельским учителем. Теперь мужчина легко не отделается, ведь раньше он уже был судим за кражи, побои, угрозы убийством и преступления на сексуальной почве.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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