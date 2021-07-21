НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Песков назвал крайне тревожной ситуацию в Афганистане

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с партнёрами по ОДКБ и со странами, граничащими с республикой.

21 июля, 09:29
<p>Фото © ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Фото © ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крайне тревожная ситуация в Афганистане является предметом обеспокоенности Москвы.

"Мы совместно с нашими партнёрами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", — отметил представитель Кремля.

Талибы заявили, что переговоры по прекращению огня в Афганистане провалились

Талибы заявили, что переговоры по прекращению огня в Афганистане провалились

Напомним, положение дел в Афганистане обострилось именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Дмитрий Песков ранее сообщал, что президенты РФ и США в ходе переговоров в Женеве 16 июня обсуждали ситуацию в Афганистане.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В МИД РФ заявили о наличии доказательств сотрудничества Армии США с ИГИЛ

вчера в 14:24

Власти России открыты в вопросах, касающихся пандемии ковида, заявил Песков

сегодня в 10:37

В Кремле прокомментировали сообщения о слежке за телефоном Макрона

сегодня в 10:12

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

сегодня в 10:28

Названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве

сегодня в 10:19

Новости партнеров

Layer 1