Песков назвал крайне тревожной ситуацию в Афганистане
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва находится в постоянном контакте с партнёрами по ОДКБ и со странами, граничащими с республикой.
Фото © ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крайне тревожная ситуация в Афганистане является предметом обеспокоенности Москвы.
"Мы совместно с нашими партнёрами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", — отметил представитель Кремля.
Напомним, положение дел в Афганистане обострилось именно после того, как США начали выводить свои войска. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Дмитрий Песков ранее сообщал, что президенты РФ и США в ходе переговоров в Женеве 16 июня обсуждали ситуацию в Афганистане.
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