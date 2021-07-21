Песков назвал крайне тревожной ситуацию в Афганистане

"Мы совместно с нашими партнёрами по ОДКБ, совместно со странами, граничащими с Афганистаном, находимся в постоянном контакте, конечно, отслеживаем то, как эта ситуация развивается. Пока оттуда приходят только тревожные новости", — отметил представитель Кремля.