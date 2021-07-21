НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Им нельзя дольше ждать": Песков рассказал, кто получит приоритет при распределении вакцин от ковида

Представитель Кремля также отметил, что работа над увеличением объёмов производства препаратов ведётся постоянно.

21 июля, 09:39
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Некоторые российские антиковидные вакцины в приоритетном порядке будут доступны для тех граждан, которые уже получили первую дозу препарата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели сделать вторую прививку, нельзя дольше ждать. Приоритет, конечно, для них", — сказал журналистам представитель Кремля.

В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируса

В Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак" от коронавируса

Кремль в курсе того, что периодически возникает дефицит некоторых антиковидных вакцин. Там указали, что всё зависит от графика производства, а также распределения препарата по регионам. Песков подчеркнул, что работа над

увеличением объёмов производства отечественных вакцин ведётся постоянно. "Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс", — добавил он.

Ранее сообщалось, что "Эпиваккороны" в Москве хватит только для тех, кто делает вторую прививку. В начале июля препарат закончился в прививочных пунктах столицы, а 20 июля в регионы РФ начала поступать новая партия.

Врач рассказал, как вести себя после первичной вакцинации от ковида

Врач рассказал, как вести себя после первичной вакцинации от ковида

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Власти России открыты в вопросах, касающихся пандемии ковида, заявил Песков

сегодня в 10:37

Опрос показал, сколько россиян готовы привиться от ковида, чтобы съездить в отпуск

сегодня в 08:56

Названа сумма, которую заплатят привитым "Спутником V" донорам антиковидной плазмы в Москве

сегодня в 10:19

Глава СК Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи

сегодня в 10:28

Если РОК — то такой: DJ Smash запустил музыкальный флешмоб в защиту сборной России, и под его трек не устоит никто

сегодня в 10:17

Новости партнеров

Layer 1