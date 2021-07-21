Некоторые российские антиковидные вакцины в приоритетном порядке будут доступны для тех граждан, которые уже получили первую дозу препарата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели сделать вторую прививку, нельзя дольше ждать. Приоритет, конечно, для них", — сказал журналистам представитель Кремля.

Кремль в курсе того, что периодически возникает дефицит некоторых антиковидных вакцин. Там указали, что всё зависит от графика производства, а также распределения препарата по регионам. Песков подчеркнул, что работа над

увеличением объёмов производства отечественных вакцин ведётся постоянно. "Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс", — добавил он.