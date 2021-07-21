"Им нельзя дольше ждать": Песков рассказал, кто получит приоритет при распределении вакцин от ковида
Представитель Кремля также отметил, что работа над увеличением объёмов производства препаратов ведётся постоянно.
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Некоторые российские антиковидные вакцины в приоритетном порядке будут доступны для тех граждан, которые уже получили первую дозу препарата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что те, кто сделал первую прививку, должны через три недели сделать вторую прививку, нельзя дольше ждать. Приоритет, конечно, для них", — сказал журналистам представитель Кремля.
Кремль в курсе того, что периодически возникает дефицит некоторых антиковидных вакцин. Там указали, что всё зависит от графика производства, а также распределения препарата по регионам. Песков подчеркнул, что работа над
увеличением объёмов производства отечественных вакцин ведётся постоянно. "Понятное дело, что это невозможно сделать сиюсекундно, но это поступательный процесс", — добавил он.
Ранее сообщалось, что "Эпиваккороны" в Москве хватит только для тех, кто делает вторую прививку. В начале июля препарат закончился в прививочных пунктах столицы, а 20 июля в регионы РФ начала поступать новая партия.
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